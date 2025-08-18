Пешеходные дорожки начали асфальтировать в сквере поселка в Орехово-Зуеве

Обновление сквера продолжается в поселке Верея. Сейчас специалисты приступили к работам над покрытием тропиночной сети.

Сквер построили около 10 лет назад. Со временем он начал требовать преображения.

«Уже установили наружное освещение сквера с прокладкой подземных коммуникаций. Сейчас асфальтируют порядка полукилометра новых дорожек. После завершения укладки асфальта установят новые скамейки и урны», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Работы ведут на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Асфальтирование должны завершить до конца следующей недели.

Напомним, что ранее начали благоустраивать детский сквер и в городе Дрезна. При разработке проекта учитывали пожелания жителей. К примеру, пространство адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.