Пешеходные дорожки и тротуары обновили в Богородском округе

В Богородском округе продолжаются работы по улучшению городской инфраструктуры. В рамках губернаторской программы «Пешком» модернизировали пешеходные дорожки и тротуары, что сделало передвижение по городу более безопасным и комфортным.

Обновления коснулись различных адресов. В Ногинске новые маршруты появились на шоссе Энтузиастов, где реконструировали участки от дома № 13с до контейнерной площадки, а также на улице Ремесленной от дома № 3 до улицы Краснослободская. Также пешеходные зоны улучшили на улице Ленточной, где тротуар проложили от остановки до дома № 10 по улице Аэроклубной, и от школы на улице Кирова, дом № 3, до спорткомплекса «Знамя». Помимо этого, обновили участки на улице Советской Конституции, где тротуар расширили от дома № 9 до улицы Совнархозной.

В поселке Воровского работы провели на улице Новой, которая теперь ведет к школе № 39. Подрядчики не только уложили асфальт, но и провели благоустройство, что сделало вечерние прогулки более безопасными. Теперь добираться до учебных заведений, остановок и спортивных объектов стало гораздо проще и удобнее для всех жителей округа.