Пешеходные дороги начали обновлять на улице Баранова в Солнечногорске

13 мая в Солнечногорске начались работы по обновлению пешеходных коммуникаций на пересечении улиц Дзержинского и Баранова. У дома № 21/24 на улице Баранова идет демонтаж старой плитки, которую заменят асфальтом.

Сейчас специалисты сняли изношенное покрытие и начали подготовительные работы. Параллельно благоустройство ведется на других объектах: возле дома № 2 в микрорайоне Рекинцо укладывают подстилающие и выравнивающие слои из щебня, а на участке от железнодорожного вокзала до улицы Крестьянской, 10а/1 почти закончили укладывать асфальтобетонное покрытие.

Также специалисты занимаются озеленением территорий рядом с объектами. Газон вдоль тротуаров засеивают на участках от улицы Почтовой до детского сада № 1, от улицы Баранова до улицы Советской и на участке до автостанции.

«Переход на асфальтовое покрытие позволит значительно упростить содержание дорожек и сделает их более износостойкими в условиях высокой проходимости. Мы ведем мониторинг качества на каждом этапе: от подготовки щебеночного основания до финального благоустройства прилегающей территории», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В 2026 году в Солнечногорске планируют благоустроить более 3 тысяч метров пешеходных коммуникаций. Работы ведутся по утвержденному графику.