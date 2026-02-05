Пешеходную зону вдоль улицы Ленина в поселке Большевик благоустроят в этом году

В поселке Большевик в городском округе Серпухов запланированы обновления. Уже в этом году там начнут масштабное благоустройство двух скверов, расположенных вдоль улицы Ленина.

Работы затронут участки между домами № 42 и № 34, а также между домами № 5 и № 7. В сумме площадь, которую ждет преображение, превысит три гектара.

Рядом находятся школа, магазины, автобусные остановки и жилые дома, поэтому так важно сделать пространство не только красивым, но и комфортным для ежедневного отдыха.

Проект будущего облика скверов создавали вместе с горожанами: их мнения и пожелания собирали на личных встречах и через онлайн-опросы.

В скверах появятся высокие уличные торшеры, удобные пешеходные дорожки, скамейки, современная детская площадка, беседки и качели.

Рядом со школой оборудуют специальную зону ожидания для родителей, а в центре одного из скверов установят арт-объект, который станет новой узнаваемой достопримечательностью.

Большое внимание уделят и озеленению. Старые и сухие деревья и кустарники уберут, а вместо них высадят новые.

Для спокойствия и безопасности посетителей на территории разместят камеры видеонаблюдения.

Отдельная особенность проекта — его общая идея и цветовая гамма. Концепция получила название «Плодородный край: от ростка к урожаю», что отсылает к сельскохозяйственным традициям населенного пункта.