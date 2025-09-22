Пешеходную зону у Гжельского университета благоустроят в Раменском

Вблизи Гжельского государственного университета начались масштабные работы по обустройству новой пешеходной зоны. В настоящее время ведутся активные работы по подготовке основания для будущих пешеходных дорожек.

Идея создания данной пешеходной зоны возникла во время визита представителей администрации округа к ректору университета Денису Сомову. В рамках проекта планируется выполнить целый комплекс работ по благоустройству территории: создание пешеходных дорожек, обновление проезжей части, обеспечение безопасности движения, озеленение территории, а также развитие велоинфраструктуры.

Подрядная организация планирует завершить все работы по обустройству пешеходной зоны до конца текущего года. Проект реализуется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».