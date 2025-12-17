Пешеходную зону обновили в поселке Электроизолятор в Раменском округе
О безопасности и комфорте жителей позаботились в поселке Электроизолятор. Пешеходную зону благоустроили у Гжельского государственного университета.
На территории был выполнен масштабный объем работ: уложили тротуарную плитку, установили 29 опор освещения и малые архитектурные формы, посадили новые деревья и кустарники, а также смонтировали 15 скамеек и 22 урны. Новое пространство оценил глава округа Эдуард Малышев.
«Наши жители очень довольны этой новой комфортной зоной, соответственно, продолжим благоустройство нашего округа», — сказал руководитель муниципалитета.
Директор МКУ «ТУ Гжель» Нина Ширенина отметила, что комфортные условия очень важны для 5 тысяч жителей поселка Электроизолятор и 6 тысяч студентов, которые обучаются в Гжельском государственном университете.
Общая площадь обновленной пешеходной зоны составила 0,6 гектара. Все работы провели в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».