Пешеходную зону на улице Менделеева обновят в Воскресенске к середине августа

На улице Менделеева продолжается благоустройство пешеходной зоны. Завершить работы планируют к 15 августа.

Сегодня подрядчик приступает к отсыпке ремонтируемого участка щебнем и установке нового бортового камня.

«Рабочие уже демонтировали старые бордюры и брусчатку, а также подготовили песчаное основание для укладки асфальта. Сейчас начинаем устанавливать новый бортовой камень», — рассказал прораб подрядной организации «Импульс 6+1» Шакро Галоян.

Работы по обустройству пешеходных коммуникаций выполняют в рамках муниципальной программы «Чистый город».

«В этом году в округе реализуют пять „народных троп“. Четыре объекта уже завершены, этот находится в работе», — сообщила заместитель начальника Управления городской инфраструктуры и экологии Светлана Наянова.

На объекте работают шесть специалистов. Задействованы самосвал, каток и экскаватор. Протяженность ремонтируемого участка составляет 920 погонных метров. Завершить благоустройство планируют к 15 августа.