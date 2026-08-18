Пешеходную зону на Солнечном бульваре благоустроят в Ленинском округе

Обновление пешеходных коммуникаций в рабочем поселке Лопатино подходит к концу. Тротуарную плитку заменят на асфальтобетонное покрытие, чтобы сделать маршрут более доступным для жителей.

Подрядчики уже заменили бортовой камень и подготовили основание под укладку асфальта. На четной стороне бульвара протяженностью 689 метров асфальтирование завершено — площадь покрытия составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что переход с тротуарной плитки на асфальт решает главную проблему многих общественных пространств.

«Межплиточные швы со временем проседают, копят грязь и лед, затрудняют передвижение мам с колясками, пенсионеров и маломобильных граждан. Асфальт сделает маршрут бесшовным и доступным круглый год», — добавил он.

Благоустройство пешеходной зоны на Солнечном бульваре — часть масштабной программы по обновлению пешеходных коммуникаций в округе. Работы проводятся в рамках областной программы «Пешком», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.