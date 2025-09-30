Пешеходную зону благоустроили в микрорайоне «Ивановские дворики» в Серпухове
Свыше 15 лет не обновляли общественное пространство, которое находится на участке от дома 14 до № 26 Б по Новой улице в Серпухове. Благодаря масштабным работам территория площадью полгектара заметно преобразилась.
Специалисты полностью заменили там тротуарное и дорожное покрытие, установили новые опоры наружного освещения, систему видеонаблюдения, выполнили комплексное озеленение территории, а также поставили новые урны и лавочки. Вблизи фонтана обустроили панорамные качели.
Жители и гости городского округа Серпухов смогут там гулять, отдыхать семьями, встречаться с друзьями, а также посещать общественные мероприятия.
Отметим, что территорию привели в порядок благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.