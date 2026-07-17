Пешеходную тропу обустроили в Химках

Специалисты уже обустроили народную тропу протяженностью почти 400 метров. Теперь маршрут стал удобнее и безопаснее для ежедневных прогулок. На территории также появился новый газон. В ближайшее время планируется заменить тротуарную плитку, установить скамейки и отремонтировать велосипедную дорожку.

«Важно, чтобы общественные пространства соответствовали темпам развития микрорайона. Бульвар должен быть удобным для прогулок, встреч и семейного отдыха. Именно поэтому необходимо заранее создавать качественную городскую среду, которая будет служить жителям долгие годы», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

При планировании благоустройства в первую очередь учитывают предложения жителей. Такой подход применяют не только в Подрезкове. В 2026 году в Химках планируют привести в порядок 65 пешеходных дорожек — почти в три раза больше, чем годом ранее.

«Продолжим внимательно следить за ходом благоустройства и вместе с жителями формировать комфортную городскую среду. Именно в таком открытом диалоге появляются решения, которые делают Химки еще более удобным и привлекательным городом для жизни», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

Адреса будущих работ определяют на основе обращений жителей, поступающих во время выездных встреч и личных приемов. В первую очередь благоустраивают маршруты к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта.