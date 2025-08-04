Пешеходную развилку отремонтировали на Институтском проспекте в Черноголовке

В рамках комплексного благоустройства округа завершен ремонт пешеходной тропы на Институтском проспекте. Эта работа, проведенная напротив дома № 8, является частью масштабного проекта по обновлению Школьного бульвара, который реализуется с прошлого года.

Теперь жители получили еще одну благоустроенную пешеходную развилку. Пешеходная тропа на Институтском проспекте является элементом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим связь между жилыми домами и социально значимыми объектами. Ежедневно этим маршрутом пользуются жители многоквартирных домов, расположенных как на Институтском проспекте, так и на улице Первая.

В ходе ремонтных работ сотрудники профильной службы выполнили комплекс мероприятий по благоустройству пешеходной дороги. Был уложен новый асфальт, обеспечивающий ровную поверхность для пешеходного движения. Кроме того, был установлен бордюрный камень.