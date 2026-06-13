Пешеходную инфраструктуру модернизируют в Серпухове

В Серпухове в этом году приведут в порядок 14 пешеходных маршрутов. Сейчас работы идут на улице Новой (вдоль дома № 2, от городской библиотеки к остановке «микрорайон Ивановские дворики») и на улице Войкова (от дома № 34В к заправке): подрядчики выравнивают грунт, укладывают песчаный слой и устанавливают бордюрный камень.

Эти участки планируется завершить до конца июня. Выполнены работы по благоустройству дорожек у парка «Питомник», а также на улице Осенняя у детского сада № 4 «Светлячок». Завершен ремонт пешеходных зон у детских садов «Теремок» и «Мечта». В работе участки в Пущино (микрорайоны В, Г, Д), Протвино (Северный проезд) и в поселке Большевик (от улицы Екатерины Дашковой, дом 22 к остановке).

Продолжаются ремонты дорожных участков: в работе находятся 17 муниципальных участков, основная часть которых расположена в отдаленных сельских населенных пунктах, а также 6 участков на региональных дорогах. Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил: «Каждый проект — вклад в комфорт и безопасность».