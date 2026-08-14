Пешеходную экскурсию проведут в Звенигороде ко Дню археолога

В Одинцовском округе 15 августа проведут пешеходную экскурсию «От городищ к городам» с археологом Сергеем Чаукиным. Прогулка приурочена ко Дню археолога и пройдет на территории исторического центра Звенигорода.

Участники пройдут по местам древних поселений и узнают, как жили люди в железном веке и Средневековье. Маршрут начнется у ворот Саввино-Сторожевского монастыря и продолжится пешком до Городка.

Археолог Звенигородского музея-заповедника Сергей Чаукин расскажет, как были устроены жилища и быт людей в древности и в средневековых городах, чем городище железного века отличалось от средневекового поселения и как археологи находят, исследуют и интерпретируют такие памятники.

Сбор группы состоится в 11:00 у ворот Саввино-Сторожевского монастыря. Организаторы рекомендуют выбрать удобную обувь и одежду для пешей прогулки на свежем воздухе.