Пешеходную дорожку у городского парка обновят в Солнечногорске

В Солнечногорске начались работы по модернизации пешеходной дорожки от входа в городской парк до дома № 15 на улице Банковской. На участке длиной около 300 метров демонтируют старую плитку и готовят основание для асфальта.

Специалисты уже приступили к работам с привлечением техники. Старое покрытие разбирают, на его месте подготавливают основание для укладки асфальта. После завершения основных этапов на территории высадят газон. Завершить благоустройство планируют к началу нового учебного года — 1 сентября.



«Это востребованный пешеходный маршрут у наших жителей. Он ведет к школе и излюбленному месту отдыха — парку культуры и отдыха. Вскоре передвижение по этому участку станет более комфортным и безопасным, а также удобным для уборки нашими коммунальными службами», — рассказал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Всего в 2026 году на территории округа планируют модернизировать 14 пешеходных коммуникаций. Их суммарная площадь составляет 6580 квадратных метров.