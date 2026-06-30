Пешеходную дорожку отремонтируют возле детской библиотеки в Солнечногорске

В Солнечногорске завершается обустройство новой пешеходной дорожки возле Центральной детской библиотеки на улице Дзержинского. Основные строительные работы на объекте уже завершили.

Дорожка протяженностью 153 метра, соединяющая территорию у дома № 21/19 с библиотекой, полностью покрыта новым асфальтом и готова к использованию. Подрядчику остается привести в порядок прилегающую территорию: завезти плодородный грунт и выполнить посев газона.

Работы проводят в рамках программы Министерства чистоты Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» по проекту ремонта и создания пешеходных коммуникаций.