Пешеходную дорожку оборудовали в Раменском

В поселке Электроизолятор Раменского муниципального округа по просьбам местных жителей построили долгожданную пешеходную дорожку на месте «народной тропы». Новый тротуар соединил два многоквартирных дома и автомобильную стоянку.
Покрытие сразу оценили и дети, и взрослые. Во время строительства рабочие по неосторожности демонтировали «выбивалку» — конструкцию, на которой местные жители привыкли сушить белье и выбивать ковры. Однако, благодаря оперативному реагированию ответственных служб, «выбивалка» была возвращена на место, а прилегающую территорию благоустроили и засеяли газоном.
Благоустройство стало возможным благодаря реализации областной программы «Народная тропа», которая предоставляет жителям возможность самостоятельно определять приоритетные места для строительства новых пешеходных дорожек. Всего в этом году в Московской области планируется обустроить 557 таких объектов в 52 городских округах.
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