Пешеходную дорожку на Центральной улице отремонтируют в Черноголовке

Ремонт пешеходной дорожки от дома № 24 по улице Центральной до магазинов на Школьном бульваре, 23 планируется в Черноголовке. Работы будут финансироваться за счет внебюджетных средств.

Жители обратились с просьбой привести в порядок тротуар, и администрация откликнулась на их обращение.

«Мы всегда открыты для предложений и замечаний наших жителей. Ремонт этой дорожки повысит комфорт передвижения пешеходов и улучшит внешний вид района», — отметила заместителем главы администрации городского округа Черноголовка Светлана Федотова.

Ранее в Черноголовке проводились работы по благоустройству других территорий. В октябре 2024 года завершился ремонт 500 метров тротуаров на Школьном бульваре от здания администрации до корпуса Дубовицкого Черноголовской школы. Работы включали укладку нового асфальтового покрытия и установку новых опор освещения.

Для оперативного решения городских проблем жители могут обращаться через мобильное приложение «Добродел». В разделе «Решаем проблемы вместе» пользователи могут сообщать о текущих вопросах, отслеживать ход строительства различных объектов, участвовать в голосованиях и опросах.