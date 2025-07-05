Пешеходную дорожку к школе № 4 обустроили в микрорайоне Керамик в Балашихе

Новую пешеходную дорожку обустроили в микрорайоне Керамик в Балашихе. Она ведет к школе № 4 и к детскому саду № 35.

Подрядчик уложил асфальт и установил бордюры. Теперь дети и родители будут безопасно добираться до образовательных учреждений.

Благоустройство провели на территории, которая пользуется популярностью. Работы позволили повысить безопасность и сделать вклад в формирование приятной окружающей атмосферы городского округа.

Отметим, в Балашихе регулярно благоустраивают общественные пространства, что положительно сказывается на уровне жизни горожан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.