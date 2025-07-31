Пешеходную дорожку благоустроили в Черноголовке

В округе реализован проект по обновлению пешеходной дорожки на Центральной улице, направленный на повышение комфорта и безопасности передвижения жителей. Реконструкция тротуара была проведена в ответ на обращения граждан, обеспокоенных неудовлетворительным состоянием пешеходной зоны.

В рамках проекта была благоустроена пешеходная тропинка, соединяющая дом № 24 на Центральной улице и здание № 23 на Школьном бульваре. Ранее на данном участке располагалась пешеходная дорожка, покрытие которой пришло в негодность. Для решения этой проблемы было принято решение о замене старого плиточного покрытия на новое асфальтовое. Строители уложили 350 квадратных метров нового асфальта на участке протяженностью 175 метров.

«Ремонт тротуара был необходим, так как дорожная плитка здесь давно пришла в негодность. Это усложняло проезд как с велосипедом, так и с коляской», — сообщил местный житель Сергей Алехин.