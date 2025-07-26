В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжают возводить новый воспитательно-образовательный комплекс, параллельно к зданию учебного заведения начали строить подъездную автомобильную дорогу. Вдоль пруда организовали временный маршрут для пешеходов, который заасфальтируют в ближайшие два дня.
По этой дороге жители следуют к станции метро «Котельники». Из-за плотной застройки и отсутствия свободного места сделать альтернативный путь в обход участка строительства невозможно. Работы по асфальтированию временной пешеходной дорожки начались 26 июля и продлятся два дня. На этот период откроют прежний маршрут для прохода к метро.
«После завершения работ дорога к метро станет более комфортной и безопасной», — сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.
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Пешеходную дорогу к метро заасфальтируют в Котельниках
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