Пешеходную дорогу к метро заасфальтируют в Котельниках

В микрорайоне Опытное поле в Котельниках продолжают возводить новый воспитательно-образовательный комплекс, параллельно к зданию учебного заведения начали строить подъездную автомобильную дорогу. Вдоль пруда организовали временный маршрут для пешеходов, который заасфальтируют в ближайшие два дня.

По этой дороге жители следуют к станции метро «Котельники». Из-за плотной застройки и отсутствия свободного места сделать альтернативный путь в обход участка строительства невозможно. Работы по асфальтированию временной пешеходной дорожки начались 26 июля и продлятся два дня. На этот период откроют прежний маршрут для прохода к метро.

«После завершения работ дорога к метро станет более комфортной и безопасной», — сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.