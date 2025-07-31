Пешеходная зона появится в деревне Мерлеево в Чехове

Инициативные жители деревни Мерлеево встретились с представителями организации «Мосавтодор» и заместителем руководителя муниципалитета Ольгой Щукиной по вопросу строительства тротуара вдоль дороги. Этот проект имеет огромное значение для безопасности пешеходов.

Представители государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» поделились своими планами и предложениями, а также внимательно выслушали замечания и пожелания жителей.

«Строительство тротуара сделает передвижение пешком гораздо безопаснее и комфортнее. Уверена, что этот проект значительно улучшит качество жизни наших жителей», — отметила заместитель главы округа Чехов Ольга Щукина

Со всеми предложениями и замечаниями жители могут обратиться в территориальные отделы, которые расположены на улице Полиграфистов, дом № 13Б; в селе Дубна, дом № 30; Новый Быт, улица Новая, дом № 8А; Троицкое, дом № 4/1.