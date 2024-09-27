Пешеходная экскурсия по историческим местам ко Дню туризма прошла в Чехове

Экскурсия «Бескорыстное служение Отечеству» прошла в Чехове. Участникам рассказали о жителях региона, отдавших жизнь за спасение страны в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие посвятили Всемирному дню туризма. Экскурсию провела сотрудник музея памяти Лопасненского края Алина Власова.

Жителям рассказали исторические факты и личные истории героев. Каждый участник смог лучше узнать историю родного края и познакомиться с его героическим прошлым.

Также собравшиеся обсудили, почему важно сохранять память о защитниках Отечества и как нужно формировать гражданскую позицию у молодежи.

Организаторы планируют регулярно проводить такие экскурсии.

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