Пешеходная экскурсия по историческим местам ко Дню туризма прошла в Чехове
Экскурсия «Бескорыстное служение Отечеству» прошла в Чехове. Участникам рассказали о жителях региона, отдавших жизнь за спасение страны в годы Великой Отечественной войны.
Мероприятие посвятили Всемирному дню туризма. Экскурсию провела сотрудник музея памяти Лопасненского края Алина Власова.
Жителям рассказали исторические факты и личные истории героев. Каждый участник смог лучше узнать историю родного края и познакомиться с его героическим прошлым.
Также собравшиеся обсудили, почему важно сохранять память о защитниках Отечества и как нужно формировать гражданскую позицию у молодежи.
Организаторы планируют регулярно проводить такие экскурсии.
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