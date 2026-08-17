Пешеходная экскурсия по архитектурным памятникам пройдет в Одинцове

Одинцовский историко-краеведческий музей приглашает на экскурсию по архитектурным памятникам города. Она пройдет в пятницу, 21 августа.

Участники смогут узнать о том, как процесс индустриализации в Российской империи помог появлению поселка Одинцово и чем территория жила на рубеже XIX–XX веков. Желающие познакомятся ближе с историей сохранившихся старинных зданий.

Экскурсовод расскажет о конторе Василия Ивановича Якунчикова и его кирпиче, из которого построен ГУМ, о здании вокзала, которое спроектировал мастер стиля модерн Лев Кекушев, о Московско-Брестской железной дороге, «заезжем доме» купца Сорокоумова и первых одинцовских комсомольцах.

Место сбора участников экскурсии: Коммунальный проезд, дом 1 (у здания Одинцовского историко-краеведческого музея). Продолжительность экскурсии — 1 час, возрастная категория — 12+. Требуется предварительная запись по ссылке.