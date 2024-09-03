Пешеходам в Павловском Посаде напомнили правила поведения на дорогах

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа/Госавтоинспекция Павлово-Посадского городского округа

Акция «Пешеходный переход» стартовала в Павловском Посаде. Сотрудники ГИБДД общаются с пешеходами и напоминают им о том, как правильно вести себя на проезжей части.

Автоинспекторы рассказывают жителям о правилах безопасного поведения у проезжей части, говорят об основных причинах ДТП с участием пешеходов.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время время суток и в условиях недостаточной видимости.

«Для нас важно предупредить и не допустить возможные несчастные случаи. Именно поэтому и проводится акция „Пешеходный переход“. Часто именно взрослые пренебрегают правилами дорожного движения. Дети, видя, как поступают их родители, бабушки и дедушки, совершают те же ошибки при переходе проезжей части. Мы еще раз напоминаем основные правила дорожного движения и призываем всех пешеходов их соблюдать», — прокомментировали сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа.

Инспекторы также отметили, что такая профилактика особенно важна в начале учебного года, когда движение на дорогах становится интенсивнее. Мероприятие завершится 8 сентября.

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