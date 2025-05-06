Песенный конкурс юных исполнителей прошел в Жуковском

В округе прошел гала-концерт конкурса «Песни, рожденные сердцем». Финальный этап состоялся в стенах школы № 10 и собрал на одной сцене лучших юных исполнителей и музыкальные коллективы, продемонстрировавшие свои таланты и любовь к Родине.

В отборочном туре конкурса приняли участие более двух тысяч человек. В финале выступили более 580 юных музыкантов, включая 21 солиста, 12 музыкальных коллективов и 18 хоровых коллективов. Артисты представили на суд жюри разнообразные музыкальные произведения, посвященные истории России, подвигам героев и любви к родному краю. 30 победителей конкурса приняли участие в гала-концерте.

В этом году конкурс проводился по четырем номинациям: сольное исполнение, дуэты, хоровые коллективы и музыкальные коллективы. В каждой номинации были представлены возрастные категории — младшие, средние и старшие.