Первый звонок прозвучал в школах искусств Химок

В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках прошла торжественная линейка и концерт, открывшие новый учебный год. Первый звонок также прозвучал в Центральной детской школе искусств, Сходненской ДШИ и Московском губернском колледже искусств.

В каждом учреждении мероприятия прошли в разных форматах: от традиционных линеек до камерных встреч в концертных залах. Преподаватели провели первые организационные собрания, определили репертуарные планы и графики репетиций на предстоящие месяцы.

«Творческое образование — это особый процесс, который требует таланта, дисциплины, а также профессиональной среды. В Химках сохраняют высокие стандарты обучения, чтобы наши школы искусств оставались центром притяжения для одаренных детей», — отметила депутат Химок, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

«Развитие сферы культуры является важной составляющей жизни Химок. Наши школы искусств — это флагманы Подмосковья, где созданы все условия для самореализации молодежи. Депутатский корпус внимательно следит за тем, чтобы материально-техническая база этих учреждений соответствовала современным требованиям», — подчеркнула депутат Химок Наталья Каныгина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что сегодня более 34 тысяч детей пошли в школы, а для 3,5 тысячи юных химчан первый звонок прозвучал впервые.