Учебный год начался в школе при детском областном онкодиспансере в Балашихе

Первый звонок прозвенел для пациентов детского отделения областного онкодиспансера в Балашихе. Более 30 учеников смогут заниматься в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану.

Заниматься с ребятами будут опытные учителя, воспитатели и тьюторы. Заведующая онкологическим детским отделением № 7 Евгения Инюшкина рассказала, что для ребят подготовят учебные планы по школьным образовательным программам. Однако уроки будут разрабатывать для каждого ребенка индивидуально.

Напомним, филиал школы № 22 работает в диспансере с 2019 года. Здесь обучаются ребята с 1-го по 11-й классы. С 2023 года здесь занимаются и с дошкольниками благодаря проекту «УчимЗнаем».

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