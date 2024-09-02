Первый звонок прозвенел для 35 тысяч школьников Химок

Первый сентябрьский звонок сегодня прозвенел для школьников Химок. Новый учебный год начался с торжественных линеек в 26 образовательных учреждений округа.

Более 35 тысяч школьников Химок начали новый учебный год, четыре тысячи из них — первоклассники.

«Уважаемые школьники! От всей души поздравляю вас с первым осенним праздником — с Днем знаний! Каждый учебный год — это новая страница в книге вашей жизни. Желаю, чтобы вы наполнили ее множеством великих свершений и ярких открытий. Вперед к знаниям!» — пожелала химчанам муниципальный депутат Галина Болотова.

Всех учащихся младших классов в первый день после летних каникул угостили мороженым. Акцию провели во всех школах Московской области.

«От лица всех педагогов нашего города хочу выразить огромную благодарность губернатору региона Андрею Юрьевичу Воробьеву. Наши дети в восторге, и это главное!» — сказала директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Акцию по раздаче летнего лакомства провели третий год подряд. Ее запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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