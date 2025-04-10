Первый жилой корпус достроили в ЖК «М_5» в Красногорске
Еще один корпус достроили в жилом комплексе «М_5». Собственники уже начали получать ключи от квартир.
Вместе с ключами собственникам выдают чековые книжки с акциями на ремонт, мебель и страхование недвижимости, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.
Жилой комплекс будет состоять из 25 домов. Один из них уже сдали — там обустроили лобби в дизайнерской отделке и системы видеонаблюдения. На территории провели благоустройство, установили скамейки и урны.
ЖК находится вблизи Москвы-реки, вдали от шумных трасс. В домах обустроили подъезды на уровне земли, колясочные и просторные лобби. Рядом расположены автобусные остановки и станции МЦД.
В микрорайоне создали всю необходимую социальную инфраструктуру: супермаркеты, медцентры, кафе и кинотеатр. Вблизи продолжают строить школу, а недавно там открыли детский сад.