Первый жилой корпус достроили в ЖК «М_5» в Красногорске

Еще один корпус достроили в жилом комплексе «М_5». Собственники уже начали получать ключи от квартир.

Вместе с ключами собственникам выдают чековые книжки с акциями на ремонт, мебель и страхование недвижимости, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Жилой комплекс будет состоять из 25 домов. Один из них уже сдали — там обустроили лобби в дизайнерской отделке и системы видеонаблюдения. На территории провели благоустройство, установили скамейки и урны.

ЖК находится вблизи Москвы-реки, вдали от шумных трасс. В домах обустроили подъезды на уровне земли, колясочные и просторные лобби. Рядом расположены автобусные остановки и станции МЦД.

В микрорайоне создали всю необходимую социальную инфраструктуру: супермаркеты, медцентры, кафе и кинотеатр. Вблизи продолжают строить школу, а недавно там открыли детский сад.