Завод железобетонных конструкций запустят в Кашире в августе

Строительство первого завода ГК «Префабрика» на территории особой экономической зоны «Кашира» в Московской области вышло на завершающую стадию. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в августе 2026 года.

На заводе будут изготавливать современные железобетонные конструкции, востребованные при реализации жилищных и инфраструктурных проектов. Общий объем инвестиций в предприятие превышает четыре миллиарда рублей, на заводе будет создано около 300 рабочих мест.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что запуск нового производства станет важным этапом развития строительной индустрии региона.

Компания запустит производственный комплекс общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в два этапа. После запуска второй очереди производственная мощность завода составит более 400 тысяч квадратных метров в год.

Сейчас на предприятии ведется монтаж инженерных систем и производственного оборудования, отделочные работы, монтируются слаботочные сети, системы отопления и кондиционирования, ведется благоустройство территории. На площадке ежедневно работают более ста специалистов, задействована подъемная техника и 40-тонный кран.

Генеральный директор ГК «Префабрика» Александр Горнов сообщил, что параллельно со строительными работами идет формирование команды предприятия. Уже назначены руководители ключевых производственных подразделений, продолжается набор рабочих специалистов.

Информацию о реализации инвестиционных проектов в Подмосковье можно найти на инвестиционной карте Московской области.