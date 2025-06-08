Первый заплыв Кубка чемпионов Swimcup прошел в Сергиевом Посаде
Кубок чемпионов Swimcup открылся на Торбеевском озере в Сергиевом-Посаде. Участниками первого летнего заплыва стали более тысячи человек. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.
По словам оргкомитета, сезон открытой воды в регионе встретили на уже знакомых локациях, но в новыми дисциплинами.
«Решили впервые провести детские заплывы на 100 и 300 метров, а также эстафетные заплывы — три на 300 метров, где смешанные команды из двух мужчин и одной женщины борются за Кубок чемпионов», — рассказал организатор серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Ежегодно на турнир приезжают знаменитые пловцы. Одним из победителей прошедших соревнований на дистанции четыре километра стал мастер спорта международного класса, чемпион Европы, обладатель кубков мира, многократный чемпион и рекордсмен России Алексей Зацепин.
Результаты заплыва доступны по ссылке.
Следующие соревнования состоятся 22 июня на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Зарегистрироваться на Кубок чемпионов можно на сайте.