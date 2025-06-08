Первый заплыв Кубка чемпионов Swimcup прошел в Сергиевом Посаде

Кубок чемпионов Swimcup открылся на Торбеевском озере в Сергиевом-Посаде. Участниками первого летнего заплыва стали более тысячи человек. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.

По словам оргкомитета, сезон открытой воды в регионе встретили на уже знакомых локациях, но в новыми дисциплинами.

«Решили впервые провести детские заплывы на 100 и 300 метров, а также эстафетные заплывы — три на 300 метров, где смешанные команды из двух мужчин и одной женщины борются за Кубок чемпионов», — рассказал организатор серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Ежегодно на турнир приезжают знаменитые пловцы. Одним из победителей прошедших соревнований на дистанции четыре километра стал мастер спорта международного класса, чемпион Европы, обладатель кубков мира, многократный чемпион и рекордсмен России Алексей Зацепин.

Результаты заплыва доступны по ссылке.

Следующие соревнования состоятся 22 июня на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Зарегистрироваться на Кубок чемпионов можно на сайте.