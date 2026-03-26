Первый замминистра транспорта Подмосковья Кучеров проверил дороги Красногорска

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров провел инспекцию дорожных объектов в Красногорске. Основное внимание было уделено Пятницкому шоссе — одному из ключевых транспортных направлений северо-запада Подмосковья.

«Развитие дорожной инфраструктуры в районе Пятницкого шоссе — один из наших приоритетов», — подчеркнул Алексей Кучеров.

Он отметил, что реализация проектов позволит разгрузить магистрали и улучшить транспортную доступность для более чем 300 тысяч местных жителей.

В микрорайоне Путилково продолжается строительство дороги Путилково — Пятницкое шоссе. Строительная готовность объекта составляет около 60%. В районах Юрлово и Сабурово также ведется комплексное развитие дорожной сети. В деревне Сабурово продолжается реконструкция существующей дороги, строительная готовность которой составляет 34%.

Значительный объем работ выполняется на дублере Пятницкого шоссе. Общая строительная готовность дублера составляет порядка 30%. Готовность путепровода в районе Сабурово достигла 85%, а мост через реку Синичка готов на 32%.

Также продолжается строительство надземного пешеходного перехода на выезде из деревни Юрлово. Строительная готовность объекта составляет 65%. Открыть движение на этих объектах планируется в следующем году.

По итогам инспекции Алексей Кучеров отметил важность соблюдения сроков строительства и высокого качества выполняемых работ.