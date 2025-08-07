Первый замглавы Подольска провел личный прием жителей

Валентину Гулину из поселка МИС интересовал вопрос обновления жилого фонда. «Хотелось бы, чтобы на наш поселок обратили внимание и привели наш его в порядок так, как требует сейчас жизнь XXI в веке», — сказала она.

Соседка Валентины Гулиной Ираида Матвеева приехала, чтобы рассказать о проблеме с местной амбулаторией, в которой давно не было ремонта.