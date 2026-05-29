Первый заместитель министра ЖКХ Московской области посетит Рузу с рабочим визитом

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Владимирович Лабыкин прибыл в город Рузу, чтобы лично осмотреть объект, который имеет важное значение для коммунального благополучия города.

«Министерство ЖКХ Московской области ведет программу модернизации коммунальной инфраструктуры, — пояснил Дмитрий Лабыкин на месте. — Сейчас мы проводим выездное мероприятие в Рузском городском округе. В частности, находимся на объекте капитального ремонта канализационной насосной станции».

Канализационная насосная станция собирает более 10 тысяч кубов стоков в сутки. Ее не просто ремонтируют, а проводят капитальный ремонт с полной заменой оборудования. Работы идут по плану, и до конца года планируется завершить их.

Генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701» Владимир Евгеньевич Горовой рассказал, что работы были начаты в начале мая. Сейчас идут ремонт крыши, несущих конструкций и отделочные работы. Через месяц планируется приступить к монтажу технологического оборудования.

После осмотра КНС Дмитрий Лабыкин провел совещание в администрации Рузы, где обсуждались дальнейшие шаги по модернизации коммунальной инфраструктуры округа. Разговор получился предметным и нацеленным на реальную координацию действий.