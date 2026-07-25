Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья проверил строительство корпуса школы в Долгопрудном

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Никита Никулин совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций и подрядчиком осмотрел стройплощадку нового корпуса школы №7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Он обсудил планы работ на ближайший месяц.

На объекте ведутся активные работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки. Раскрыт первый участок котлована, и в ближайшее время планируется начало бетонирования. В августе строители приступят к устройству фундамента на втором участке. Параллельно ведутся работы по строительству нового блочно-комплектного трансформаторного пункта (БКТП).

По словам Никиты Никулина, до 1 сентября планируется завершить все работы по электричеству, после чего можно будет демонтировать старую подстанцию и продолжить монолитные работы.

Сейчас на участке будущей школы вынесены сети газопровода, произведено переподключение действующей школы по постоянной схеме водоснабжения и канализования, смонтирована трансформаторная подстанция для технологического присоединения нового корпуса.

Новый корпус школы площадью 20,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, актовый зал на 600 мест, спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.