Специалисты администрации провели прием жителей Электрогорска

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов встретился с жителями Электрогорска. Они рассказали, что в их городе не хватает торговых павильонов, а частные дома подтапливает.

Предприниматель Елена Александровна попросила установить нестационарные торговые павильоны, а также помочь подобрать меры поддержки для развития нового проекта.

Жительница Электрогорска рассказала, что подтапливает дома в частном секторе, к тому же там нет достаточного освещения улицы.

Людмила Ивановна попросила поставить новую детскую площадку во дворе дома № 40 на Советской улице. Она также обеспокоена тем, что в Электрогорске трудно записаться к узкопрофильным врачам, а также тем, что в больнице не хватает льготных лекарств.

«Все вопросы требуют дополнительной проработки. Сотрудникам муниципального учреждения „Дорожное хозяйство и благоустройство“ поручил провести техническое обследование по указанным локациям и доложить о принятых мерах до 4 сентября. Установку новой детской игровой площадки внесем в план на 2025 год», — сказал Филипп Ефанов.

Филипп Ефанов связался с главным врачом Павлово-Посадской больницы Мариной Мягченковой. Они договорились вернуться к этому вопросу, когда Людмила Ивановна пройдет обследование у специалиста.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».