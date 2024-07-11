Первый заместитель главы Лобни встретился с активистами Молодежного совета
Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев пообщался с активистами Молодежного совета при главе города. Обсудили планы и новые проекты.
Встреча прошла в конференц-зале администрации Лобни.
«Обсудили план работ на ближайший месяц, реализацию новых проектов и проведение мероприятий, поговорили о социальной активности», — рассказал первый заместитель главы муниципалитета Владимир Анатольевич в своем телеграм-канале.
Молодежный совет работает в Лобне с 2023 года. Туда входят молодые горожане, которые активно участвуют в жизни города и его развитии. Всего в совете 30 человек. Возглавляет организацию активист и волонтер Денис Барабанов.
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