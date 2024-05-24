Первый заместитель главы Лобни провел пеший обход микрорайона Букино
Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев провел обход микрорайона Букино. Он осмотрел территорию и пообщался с жителями.
По итогам обхода были выявлены и поставлены на контроль следующие задачи: покраска входных групп, локальный ремонт кровли, организация парковочных мест, проверка подвалов.
По просьбе жителей будет рассмотрена возможность установки камер системы «Безопасный регион».
В Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы встреч с населением публикуются в социальных сетях на страницах представителей администрации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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