Первый заместитель главы Чехова провел обход общественных территорий

Чтобы округ не терял своей привлекательности, его нужно содержать в чистоте и порядке. Состояние общественных и придомовых территорий на улице Чехова проверил первый заместитель главы муниципалитета Денис Разуваев.

Обход начался от дома № 63 и завершился у домов № 59 и 61, где в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» ведутся работы по комплексному благоустройству дворовой территории.

Специалисты уже отремонтировали тротуар, обустроили парковочное пространство, площадку для сушки белья и зоны отдыха, где появились скамейки и урны. Закончены работы по освещению территории.

Денис Разуваев рассказал, что во время обхода пообщался с жителями и выслушал их замечания и предложения. «Помимо этого, обратили внимание на необходимость более тщательной уборки в подъездах и возле домов», — отметил заместитель главы Чехова.

Также на территории установили основание под детскую игровую площадку и скоро привезут оборудование. Все работы планируют завершить до 30 июня.