Первый заместитель главы Чехова Артем Попов провел личный прием жителей

В администрации городского округа Чехов состоялся прием граждан, который провел заместитель главы округа Артем Попов. На встрече жители города смогли задать волнующие их вопросы и получить разъяснения по важным жизненным темам.

Одним из ключевых обращений стал вопрос, связанный с земельно-имущественными отношениями. Артем Попов уделил этому запросу особое внимание, подробно разобрав обозначенные проблемы и предложив несколько вариантов их решения. Это подчеркивает готовность руководства округа к открытому диалогу с жителями и стремление учитывать их интересы.

Все поступившие вопросы и предложения были оперативно переданы в профильные подразделения администрации для дальнейшей проработки. Такой подход демонстрирует нацеленность местных властей на повышение качества взаимодействия с гражданами и эффективное решение их проблем.

Напомним, что жители, желающие записаться на личный прием к первому заместителю главы городского округа Чехов, могут заполнить форму на официальном сайте администрации или обратиться в Службу по работе с обращениями граждан на Советской площади, 3, кабинет № 2.

Также для получения консультаций по вопросам записи на прием можно позвонить по телефону: 8 (496) 726-89-96.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».