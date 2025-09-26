Первый заместитель главы Балашихи провел обход микрорайона Новоград Павлино

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев совместно с заместителем главы округа Михаилом Объедковым, представителями управляющих компаний и активными жителями микрорайона провел выездной обход территории Новоград Павлино. Целью мероприятия стала проверка состояния и благоустройства микрорайона.

В ходе обхода особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок — их соответствию действующим нормативам и санитарным требованиям. Также были осмотрены пешеходные переходы, остановочные комплексы и тротуары, чтобы оценить уровень комфорта и безопасности для жителей микрорайона.

«В микрорайоне запущено отопление в многоквартирных домах. Система заполняется, и в домах у людей становится теплее. По возникающим вопросам жители могут обратиться в управляющие компании. Состояние содержания микрорайона за последние полгода улучшилось, есть ряд небольших замечаний», — прокомментировал Сергей Лукичев.

По итогам проверки были выявлены участки, прилегающие к общественным пространствам, которые требуют дополнительного внимания со стороны управляющих организаций для поддержания чистоты и улучшения благоустройства.

Управляющим компаниям были даны конкретные рекомендации и указания по совершенствованию работы с придомовыми и общественными территориями, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности для жителей Новоград Павлино.