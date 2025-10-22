Первый забег осеннего сезона прошел в лесопарке «Орешник» в Ногинске
Легкоатлетический кросс Богородского округа «Кросс лыжника 2025» состоялся в лесопарковой зоне «Орешник», собрав большое количество участников. Мероприятие стало особенно приятным, так как спортсмены и местные жители недавно совместно провели субботник в этом районе.
В соревнованиях приняло участие 130 атлетов из шести городов. Депутат округа Екатерина Щербакова открыла забег, а также на торжественной церемонии вручила благодарственные письма тренерам отделения «Лыжные гонки» Спортивной школы олимпийского резерва.
Это спортивное событие объединило поколения — от юных спортсменов до взрослых профессионалов. Каждый участник проявил себя, показывая отличные результаты и дух соперничества.
Среди награжденных ногинских атлетов оказались Ульяна Кисилева и Жанна Габдуллина. Также отличились Кристина Голдобина, Семен Баранов, Ксения Кучина и Петр Соломон.
На одной из встреч, посвященных «Орешнику», активисты обратились к Екатерине Щербаковой с просьбой установить навигационные таблички. Их передали в ходе соревнований, что сделает трассу более удобной и комфортной для занятий спортом.