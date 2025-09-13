Первый за 100 лет урожай собрали в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа впервые за 100 лет возобновили сельскохозяйственное производство в исторических оранжереях. Около 100 килограммов первого урожая овощей и фруктов передали Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Уточняется, что в оранжереях, построенных в начале 20-ого века, было выращено 200 кустов огурцов и 230 кустов томатов разных сортов. Также собран рекордный за последние 10 лет урожай яблок.

В настоящее время посетители музея могут свободно собирать яблоки в саду, насчитывающем 600 яблонь. Музей планирует расширить хозяйство и создать общественный огород для посетителей.