Первый за 100 лет урожай собрали в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа впервые за 100 лет возобновили сельскохозяйственное производство в исторических оранжереях. Около 100 килограммов первого урожая овощей и фруктов передали Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Уточняется, что в оранжереях, построенных в начале 20-ого века, было выращено 200 кустов огурцов и 230 кустов томатов разных сортов. Также собран рекордный за последние 10 лет урожай яблок.
В настоящее время посетители музея могут свободно собирать яблоки в саду, насчитывающем 600 яблонь. Музей планирует расширить хозяйство и создать общественный огород для посетителей.
«Для музея-заповедника собранный урожай стал дважды рекордным, потому как сто лет в оранжереях вообще ничего не выращивали. В этом году мы подготовили почву и рассаду, создали систему капельного полива и попробовали вырастить овощные культуры. Результаты наших трудов теперь можно измерять не килограммами, а центнерами. В планах – расширить хозяйство, музеефицировать здания оранжерей, организовать общественный огород, чтобы каждый гость «Горок Ленинских» мог научиться земледелию, освоить азы садоводства и узнать ботаническую историю музея», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Напомним, что в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» музея-заповедника «Горки Ленинские» открылась выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918 -1936 гг.», посвященная системе обеспечения привилегированного слоя Советского государства в первые десятилетия его существования.