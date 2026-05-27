Первый выпускной после ремонта школы прошел в поселке Колычево под Можайском

Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года, прошло в школе поселка Колычево в Можайском округе. Для образовательного учреждения этот выпускной стал первым после масштабного капитального ремонта.

Всего в обновленной школе завершили учебный год 190 учеников. Аттестаты об основном общем образовании получили 25 девятиклассников, о среднем общем — 13 выпускников 11-го класса.

С приветственным словом к родителям, педагогам и выпускникам обратился депутат Совета депутатов Можайского округа Александр Паршин. Директор школы Андрей Баранов поздравил ребят с важным этапом в жизни и поблагодарил коллектив за успешную работу.

Особенно трогательным моментом стало выступление первых классных учителей выпускников. Педагоги обратились к своим повзрослевшим воспитанникам с напутственными речами и словами благодарности за совместно прожитые школьные годы.

Ярким акцентом выпускного стали творческие номера от учащихся первого класса. Ребята с трепетом провожали своих старших товарищей во взрослую жизнь. Капитальный ремонт школы провели в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».