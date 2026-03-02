Первый выпуск правоохранителей получил дипломы в Солнечногорске

В колледже «Подмосковье» состоялось вручение дипломов студентам специальностей «Правоохранительная деятельность» и «Землеустройство». Свидетельства об окончании учебы получили 67 молодых специалистов, девять из них завершили обучение с отличием.

Для правоохранителей этот выпуск стал первым. Четыре года назад направление открыли в учебной программе колледжа, зачисление проводили по итогам вступительных испытаний. За это время студенты прошли практику в отделах уголовного розыска, службах экономической безопасности, дознания, миграционной службе и даже в отряде пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

На торжественной церемонии выпускников поздравили представители администрации и руководители отделов МВД. Заместитель главы округа Максим Барков пожелал молодым специалистам достойно нести службу.

«Впереди вас ждет большой и интересный жизненный путь. В стенах колледжа вы получили крепкую базу знаний», — обратился он к выпускникам.

Выпускница Юлия Старостина призналась, что выбрала специальность «Правоохранительная деятельность» еще в детстве. Девушка планирует работать в местном отделе МВД.

«Мне уже предложили вакансии», — рассказала Старостина.

Праздничный вечер украсила концертная программа, которую подготовили преподаватели и студенты колледжа.