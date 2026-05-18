Первый выпуск по программе пилотирования дронов прошел в Дмитрове

Первый учебный цикл программы «Пилотирование дронов» завершился в дмитровском отделении мотоклуба «Ночные волки». После квалификационного экзамена выпускникам вручили сертификаты об окончании курса.

Программа обучения включала теорию — историю беспилотников, их конструкцию и принципы управления. После этого ребята отрабатывали навыки за компьютером и на симуляторах, а также учились собирать дроны с пайкой электронных компонентов.

Документы об окончании курса подросткам вручил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он также отметил отличившихся в трех номинациях. Владислав Дмитриев стал лучшим в управлении дроном в реальном полете. Сергей Хатыпов показал самые высокие результаты в тестировании по истории, сборке и управлению БПЛА, аДаниил Кулиев — в управлении дроном на симуляторе.

«Я смотрел на ребят и понимал: за этими подростками — будущее Время сейчас такое, что управление беспилотником становится таким же важным навыком, как когда-то умение водить машину или работать за компьютером», — отметил Михаил Шувалов.

Клуб «Ночные волки» планирует продолжить программу, набирать новые группы и расширять практическую подготовку. Первый выпуск показал, что интерес к беспилотной авиации у дмитровских подростков огромен, а навыки, полученные здесь, пригодятся им в будущем.