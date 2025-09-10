Первый всероссийский турнир по лазер-рану прошел в Химках

Соревнование по лазер-рану впервые организовали 7 сентября на стадионе «Родина» в Химках. Более 100 спортсменов соревновались в скорости и точности попадания.

Стрельба велась из лазерного пистолета по мишеням на огневом рубеже. Участникам нужно было за 50 секунд успеть подбежать к своим позициям и поразить цель. Каждая серия стрельбы чередовалась с беговой дистанцией.

«Эта дисциплина в современном пятиборье очень популярна, поскольку доступна практически любому человеку. Не нужно иметь специальную физическую подготовку, чтобы выполнить задания. Преодолеть дистанцию сможет каждый», — поделился главный тренер по современному пятиборью сборной Московской области Александр Владзиевский.

Представители разных спортивных школ, местные жители, любители спорта, кадеты Академии гражданской защиты МЧС, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Сова» приняли участие в соревнованиях.

«На соревнования я приехала вместе с семьей. Также пришли коллеги вместе с детьми, чтобы пострелять, побегать, привлечь их к спорту. Прекрасная возможность провести время с родными», — рассказала участница соревнований Анна Дубровина.

Лазер-ран возник из современного пятиборья — одного из вида подобных соревнований, сочетающего фехтование, плавание, полосу препятствий, стрельбу и бег. Последние объединили в комбинированную дисциплину, изначально названную «комбайн», а позже получили нынешнее название — «лазер-ран».