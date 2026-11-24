Первый всероссийский съезд любителей автомобильной акустики состоялся на производственной площадке компании «Урал» в Мытищах. О мероприятии, которое объединило инженеров, блогеров, спортсменов и меломанов из разных регионов страны, рассказал 360.ru.

Ключевой темой конференции стало расширение сети установочных центров «АК Сервис», где автомобилистам помогают подобрать и установить звуковое оборудование. К концу 2027 года они должны работать во всех регионах России. В рамках пилотного запуска программа имеет 69 центров.

«Основное наше предназначение — это творить добро. Вот, а добро может быть и с руками, и с делами. И мы производим русский звук, производим автомобильную акустику, портативную акустику, гитары „Урал“. Все, что касается звука, мы делаем», — сообщил президент компании Юрий Логинов.

История бренда «Урал» началась в 1900 году с выпуска телеграфного и телефонного оборудования. Сегодня предприятие специализируется на производстве автомобильной и портативной акустики, а также гитар.

Отдельное внимание на встрече уделили благотворительной деятельности компании. Созданное в 2020 году волонтерское движение «Чемодан добра» объединяет добровольцев из разных городов России. Изначально его участники оказывали продуктовую помощь пожилым людям во время пандемии коронавируса.

Съезд позволил участникам познакомиться с новинками производства, обменяться профессиональным опытом и обсудить перспективы развития отрасли.