Первый всероссийский агродиктант прошел в школах Богородского округа

9 октября Богородский округ стал частью первого всероссийского аграрного диктанта. Мероприятие было приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для проверки знаний в области агрономии.

Агродиктант состоялся на четырех площадках в Центрах образования № 10, 21, 28 и 33. Учитывая открытие аграрных классов в двух из них, школьники получили уникальную возможность оценить свои знания о сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. Всего в мероприятии участвовали 125 человек, среди которых были ученики, преподаватели и родители.

В течение 45 минут участники отвечали на 30 вопросов, охватывающих различные аспекты аграрной деятельности, включая растениеводство и цифровизацию в данной сфере. Результаты проверочных заданий станут известны после 20 октября, ознакомиться с ними можно будет в личных кабинетах.

В этом году в агродиктанте приняли участие более миллиона россиян, включая школьников, студентов и специалистов, что свидетельствует о высоком интересе к аграрным профессиям и важности образования в этой области.