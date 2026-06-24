Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин выступил на закрывающем заседании Мособлдумы VII созыва

В Совфеде высоко оценили вклад Мособлдумы в федеральное законотворчество

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин выступил на заключительном заседании Мособлдумы VII созыва. Сенатор подвел итоги взаимодействия верхней палаты парламента с подмосковными законодателями и поблагодарил региональный депутатский корпус за эффективную работу, сообщила пресс-служба подмосковного парламента.

Андрей Яцкин передал парламентариям слова благодарности от имени спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Он указал, что за прошедшие пять лет Мособлдума не только приняла внушительный пакет важных локальных законов, но и продемонстрировала высокую активность на государственном уровне.

Более десятка законодательных инициатив, разработанных в Московской области, были направлены в Государственную Думу и впоследствии стали законами, действующими на территории всей страны.

«Это показатель серьезной позиции и глубокого опыта», — подчеркнул сенатор.

Отдельно в руководстве Совета Федерации отметили подмосковные проекты в сфере демографической политики, а также комплексную систему социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Андрей Яцкин заявил, что установленный в Московской области стандарт социальной помощи вызывает глубокое уважение в федеральном центре.